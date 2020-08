On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 24 Ağustos On Numara sonuçları Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango'da yeni dönemin başlaması ile beraber On Numara çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. On Numara sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen çekilişte 10 bilen sadece bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 778.521,85 TL kazandırmıştı. Bunun ardından da On Numara biletlerine olan ilgi daha da arttı.

24 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI BEKLENİYOR

On Numara'da geçtiğimiz hafta, şanslı numaralar ise 2-4-5-12-20-22-23-25-26-27-28-29-46-51-56-57-58-59-60-65-67-71 olarak belirlendi. 10 bilen 1 talihli dev ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 9 bilen 78 kişi 2.155,45 TL, 8 bilen 979 kişi 214,65 TL, 7 bilen 8.592 kişi 46,45 TL ve 6 bilen 49.380 kişi 8,50 TL, hiçbir numara bilemeyen 82.326 kişi ise 7,10 TL ikramiyeye hak kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

On Numara'nın büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. On Numara çekilişi, 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 24 Ağustos On Numara sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;