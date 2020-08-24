On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 24 Ağustos On Numara sonuçları Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango'da yeni dönemin başlaması ile beraber On Numara çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. On Numara sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen çekilişte 10 bilen sadece bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 778.521,85 TL kazandırmıştı. Bunun ardından da On Numara biletlerine olan ilgi daha da arttı.
On Numara'da geçtiğimiz hafta, şanslı numaralar ise 2-4-5-12-20-22-23-25-26-27-28-29-46-51-56-57-58-59-60-65-67-71 olarak belirlendi. 10 bilen 1 talihli dev ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 9 bilen 78 kişi 2.155,45 TL, 8 bilen 979 kişi 214,65 TL, 7 bilen 8.592 kişi 46,45 TL ve 6 bilen 49.380 kişi 8,50 TL, hiçbir numara bilemeyen 82.326 kişi ise 7,10 TL ikramiyeye hak kazandı.
On Numara'nın büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. On Numara çekilişi, 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
Milli Piyango Online 24 Ağustos On Numara sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;
On Numara çekilişi sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresi ve sabah.com.tr'den açıklanacak.
Sonuçları öğrenmek için haberimizi takipte kalınız.
ON NUMARA NASIL VE NEREDEN OYNANIR?
1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara'da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor.
Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler, kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara'da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.