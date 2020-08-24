Otluk alanda çıkan yangın 50 aracı yaktı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangında plaja gelenlere ait yaklaşık 50 araç yandı. Sığacık Mahallesi'nde bulunan Ekmeksiz Plajı yakınlarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın denize girmek için plaja gelenlerin araçlarına sıçradı. Yangın bölgesinin yanındaki yolda park halinde bulunan yaklaşık 50 araç, kullanılmaz hale geldi. Yaklaşık 10 hektar alanı ektikileyen yangın evlerin bulunduğu alana varmadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubelli Mahallesi kırsalında da dün 4 ayrı noktadan orman yangını çıktı. Yanan alan yaklaşık 200 hektarı geçerken 6 köyde yaklaşık 800 hane boşaltıldı. Çamlarca Mahallesi'nde 12 ev yandı. Vatandaşlar bulabildikleri araçlarla son anda evlerini terk ederek, canlarını zor kurtardı. Köylülerin ahırlarındaki bazı hayvanların telef olduğu öğrenilirken, dumandan etkilenen Ayşe Kılçık adlı kişi hastaneye kaldırıldı. Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, "Bu yangın kasıtlı çıkarılmış ise ki şüphelerimiz o yönde. Ormanı kasten yakan vatan hainidir. Konuyu araştırıyoruz" dedi.