Son dakika: Çakar lambalı saldırgandan şoke eden ifade!

'BENİM ÇOCUKLARIM VAR, YAPMA' DİYE YALVARDIM

Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde tedaviye alınan ve hayati tehlikeyi atlatan Aras polise verdiği ifadede,"Sırtım dönükken enseme yumruk attı. Ben yere düşünce üzerime çıktı. Beni bıçaklamaya başladı. Beni bıçaklarken yalvardım, 'Benim çocuklarım var yapma' dedim. Ama dinlemedi. Kendimi bir aracın içine attım. Sağ olsun o aracın sahibi beni hastaneye getirirdi.O da aracıma binip aracın içini karıştırdı.