Ünlü fenomen "Reynmen" lakaplı Yusuf Aktaş'tan Çiçek Sepeti'ne reklam davası

Şarkıcı-Youtuber "Reynmen" lakaplı Yusuf Aktaş, Çiçek Sepeti'ne 22 bin liralık tazminat davası açtı. Davayı, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Reynmen'in avukatı Mehmet Murart İsen açtı. Davaya göre; Reynmen'in iki yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) nezdinde koruma altına alınan "Reynmen" markası, Çiçek Sepeti İnternet Hizmetleri AŞ'nin internet sitesinde izinsiz şekilde kullanıldı. Sitede "Reynmen'in imaj gözlüğü", "Reynmen Erkek Güneş Gözlüğü", "Mavi Reynmen", "Pembe Reynmen" gibi çok sayıda ifadeye yer verilerek gözlük satışa çıkarıldı. Reynmen, kendisinden izin alınmadığı için noterden tespitte bulundu. Çiçek Sepeti'yle herhangi bir anlaşma sağlanamadığını belirten Reynmen'in avukatı, "Şimdilik bin lira maddi ve bin lira ihbar tazminatının yanı sıra 20 bin lira manevi tazminatın davalı şirketten tahsilini istiyoruz" dedi. Davaya cevap veren davalı Çiçek Sepeti'nin avukatı ise davanın reddini isteyerek "Çiçek Sepeti sadece satıcılara yer sağlamakta. Bunun dışında herhangi bir sorumluluğu yok" ifadelerini kullandı.