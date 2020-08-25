Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da dolandırıcılık şüphelisi 8 kişi tutuklandı

'da şüphelisi 8 kişi tutuklandı

Başkentte, iş yeri açıp internet üzerinden verdikleri ilanlarla birçok kişiyi dolandırdığı tespit edilen 8 şüpheli tutuklandı

AA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 22:58 ABONE OL
Ankara'da dolandırıcılık şüphelisi 8 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde farklı adreslerde çok sayıda iş yeri açıp internet üzerinden verdikleri ilanlarla birçok kişiyi dolandıran 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, elebaşları A.İ.E. ve M.Ş. olduğu iddia edilen gruba yönelik teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin farklı illerde bulunan 83 kişiyi çeşitli yöntemlerle kandırarak iş makinesi satımı adı altında zorla para aldıklarını, senet imzalattırdıklarını ve para vermemekte direnenleri silahla tehdit ettiklerini belirledi.

Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 10 av tüfeği kartuşu, 50 adet 9 milimetre tabanca fişeği, çok sayıda çek ve senet ile sözleşme ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da dolandırıcılık şüphelisi 8 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA