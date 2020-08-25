Eczane çalışanına saldırdı! Görüntüleri güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Türk Eczacılar Birliği Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pandemi mücadelesinde eczanelerimizdeki en yakın çalışma arkadaşlarımız olan eczane çalışanlarımızdan birinin izlediğiniz görüntülerde olduğu gibi, insan olma vasıflarını kaybetmiş kişi tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmasını kabul etmiyoruz."

İstanbul'da eczacılara şiddet ve saldırı anı görüntülerine tepki yağdı | Video