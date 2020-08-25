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çalışanına saldırdı! Görüntüleri güvenlik kameralarına böyle yansıdı

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir çalışanının sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldığını ifade etti.

İHA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 11:28 Son Güncelleme: 25.8.2020 11:39 ABONE OL
Eczane çalışanına saldırdı! Görüntüleri güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Türk Eczacılar Birliği Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pandemi mücadelesinde eczanelerimizdeki en yakın çalışma arkadaşlarımız olan çalışanlarımızdan birinin izlediğiniz görüntülerde olduğu gibi, insan olma vasıflarını kaybetmiş kişi tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmasını kabul etmiyoruz."

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Eczane çalışanına saldırdı! Görüntüleri güvenlik kameralarına böyle yansıdı

"Sağlıkta şiddete hiçbir sağlık çalışanını kurban vermeyeceğiz! Sağlıkta şiddetin normalleşmesine izin vermeyeceğiz. olarak gerekli hukuki yaptırımların yerine getirilmesini talep ediyor, konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Eczane çalışanına saldırdı! Görüntüleri güvenlik kameralarına böyle yansıdı

çalışanına yapılan saldırı anının görüntüleri ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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Eczane çalışanına saldırdı! Görüntüleri güvenlik kameralarına böyle yansıdı
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