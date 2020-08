Milli Piyango On Numara sonuçları açıklandı! 24 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar On Numara sonuçlarını merak ediyor. Şans oyunu tutkunları kazandıran numaraları canlı ve noter huzurunda açıklanan Milli Piyango İdaresi tarafından öğreniyor. Her hafta Pazartesi online olarak yapılan çekiliş sonucunda hayallerini gerçekleştirmek isteyenler MPİ çekiliş sonuçları sayfasından sorgulama yapıyor. Peki On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 24 Ağustos 2020 Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango tarafından canlı olarak açıklanıyor. 24 Ağustos On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta, şanslı numaralar ise 2-4-5-12-20-22-23-25-26-27-28-29-46-51-56-57-58-59-60-65-67-71 olarak belirlendi.

İşte, 24 Ağustos On Numara çekilişinin sonuçları ve kazandıran numaralar...