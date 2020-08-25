Son dakika haberi: Saldırı hazırlığındaydı...Konakladığı otelde silah ve mermilerle yakalandı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ön çalışmasının ardından terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir operasyon düzenledi. Sansasyonel bir terör saldırısı düzenlemek için Gaziantep'ten İstanbul'a gelerek Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Taksim bölgesinde keşif yaptığı saptanan H.S., Küçükçekmece İlçesi'nde konakladığı otelin odasında operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırı hazırlığındaydı... Konakladığı otelde silah ve mermilerle yakalandı | Video

OPERASYON ANLARI POLİS KAMERALARINA BÖYLE YANSIDI

Adreste yapılan aramalarda bir adet AK-47 (Kalaşnikof) marka uzun namlulu silah, beş şarjör ve 150 mermi ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.S. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. H.S.'nin Taksim'de keşif yaptığı anlar güvenlik kameralarına, operasyon anları ise polis kameralarına böyle yansıdı.