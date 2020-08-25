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Son dakika haberi: 'da vahşet! Kız kardeşinin boğazını kesti!

Son dakika haberi: 'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Salih M., (19) para vermeyen kız kardeşi Nurbari M.'yi (17) boğazını kestikten sonra kalbinden bıçaklayarak, öldürdü. Kan donduran cinayet sırasında uyuyan anne ve baba sesler üzerine uyanınca kızlarını kanlar içinde buldu. İşte son dakika haberin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 16:27 Son Güncelleme: 25.8.2020 16:33 ABONE OL
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da vahşet! Kız kardeşinin boğazını kesti!

Olay, gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Salih M., geç saatte ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Kız kardeşi Nurbari M.'den para istedi. Kızkardeş ise parasının olmadığını söyledi. Bunun üzerine ağabey ile kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Salih M., mutfaktan ekmek bıçağı alıp, kardeşinin boğazını kesti. Ardından da kalbinden bıçaklayarak, öldürdü. Ağabey, kaçtı.

CİNAYET SIRASINDA UYUYAN ANNE VE BABA...

Cinayet sırasında uyuyan anne-baba, sesler üzerine uyandıklarında kızlarını kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Nurbari M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.
Kaçan ağabey ise bu sabah gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Son dakika haberi: Şanlıurfa'da vahşet! Kız kardeşinin boğazını kesti!
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