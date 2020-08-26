Canlı yayında gelen itirafın ardından Gülüzar ve Hami gözaltına alındı!

Müge Anlı ayrıca Gülüzar'ın Şiar'ın yemek yerken diğer çocukları rahatsız ettiği gerekçesiyle başka bir evde Şiar'ı doyurduğu yönünde açıklamaları olduğunun altını çizdi. Hami Bey, bu açıklamaların doğru olmadığını, kendisinin Şiar'ın yan evde yemek yemesi konusunda bir şey söylemediğini ifade etti.

Programın ilerleyen dakikalarında, Müge Anlı Gülüzar'ın dün canlı yayın sonrası kendisine anlattıklarını açıklaması ve Gülüzar'ın onaylamasıyla yayına emniyet güçleri geldi ve ikiliyi gözaltına aldı.