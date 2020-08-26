İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika Musa Orhan açıklaması! "Adli kontrol kararlarında etki olduğuna dair paylaşımlar..."

İçişleri Bakanlığı'ndan yaşamını yitiren 18 yaşındaki İpek Er'e yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' suçlaması ile hakkında dava açılan ve dün tahliye edilen Uzman Çavuş Musa Orhan ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada ''Kurum içinde yürütülen idari süreçlerin haricinde, adli makamlarca devam eden iş ve işlemlere ilişkin bakanlığımızın herhangi bir yetkisi ve tasarrufunun olması hukuken ve fiilen mümkün değilken, gerek bakanlığımızın gerekse sayın bakanımızın tutuklanma veya adli kontrol kararlarında etki ve müdahalesinin olduğuna dair paylaşımları iyi niyetli olarak değerlendirmemiz, elbette ki mümkün değildir'' denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yaşadığı cinsel istismar olayından sonra intihara kalkışan ve 18 Ağustos 2020 tarihinde, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden İpek Er ve bu olayın şüphelisi Musa Orhan hakkında sosyal medyada bir süredir yapılan yorumlarda, gerek bakanlığımız gerekse İçişleri Bakanı sayın Süleyman Soylu hakkında mesnetsiz, hiçbir yasal ve fiili dayanağı olmayan, haksız ve iftiraya varan birtakım paylaşımların yapılması üzerine, aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.