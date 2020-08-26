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İşten çıkarılan adamdan şoke eden hareket! ‘Kaçak alkol satıyorlar’ ihbarında bulundu

Müdürlüğü’nde kaçak alkol satıldığı ihbar edildi. Asılsız çıkan ihbarı, eski müdürlük çalışanın yaptığı ortaya çıkınca genç adam hakkında dava açıldı.

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Giriş Tarihi: 26.8.2020 17:43 Son Güncelleme: 26.8.2020 17:45 ABONE OL
İşten çıkarılan adamdan şoke eden hareket! ‘Kaçak alkol satıyorlar’ ihbarında bulundu

Arif A., İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışıyordu. Bir müddet sonra genç adamın iş akdine son verildi. Bu sırada İl Sağlık Müdürlüğü hakkında bir ihbar yapıldı. İhbarda, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde kaçak alkol satıldığı ileri sürüldü. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrasından yapılan ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

KAÇAK ALKOL İHBARI ASILSIZ ÇIKTI

Müdürlük kurumu hakkında asılsız ihbarı yapan kişiyi savcılığa ihbar etti. Savcılık tarafından ihbarın kaynağı araştırıldı ve kısa süre önce işten çıkarılan Arif A. olduğu tespit edildi. İfadesinde suçlamayı reddeden Arif A., hakkında 'İftira' suçundan dava açıldı.

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İşten çıkarılan adamdan şoke eden hareket! ‘Kaçak alkol satıyorlar’ ihbarında bulundu
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