İşten çıkarılan adamdan şoke eden hareket! ‘Kaçak alkol satıyorlar’ ihbarında bulundu

Arif A., İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışıyordu. Bir müddet sonra genç adamın iş akdine son verildi. Bu sırada İl Sağlık Müdürlüğü hakkında bir ihbar yapıldı. İhbarda, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde kaçak alkol satıldığı ileri sürüldü. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrasından yapılan ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

KAÇAK ALKOL İHBARI ASILSIZ ÇIKTI



Müdürlük kurumu hakkında asılsız ihbarı yapan kişiyi savcılığa ihbar etti. Savcılık tarafından ihbarın kaynağı araştırıldı ve kısa süre önce işten çıkarılan Arif A. olduğu tespit edildi. İfadesinde suçlamayı reddeden Arif A., hakkında 'İftira' suçundan dava açıldı.