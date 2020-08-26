Malazgirt Zaferi, gerek Türk gerekse de İslam tarihi açısından oldukça önemli bir hadisedir. Günümüz sınırlarında Muş ilinde yer alan Malazgirt'te kazanılan zafer, Türklere Anadolu'nun kapılarını açmıştır. Malazgirt ovasında kazanılan zafer, aynı zamanda Anadolu topraklarının İslam dinini benimsemesi adına da önemli bir dönüm noktası olmuştur. Peki, Malazgirt Zaferi ne zaman? Malazgirt Savaşı tarihi…

MALAZGİRT SAVAŞI TARİHİ ÖNEMİ

26 Ağustos 1071'de Malazgirt'te kazanılan büyük zafer, Anadolu'nun bütünündeki bin yıla yaklaşan Türk hakimiyetinin ilk adımı olmuş, milletimiz bu topraklarda nice şanlı zaferlere ulaşarak, tarihin akışına yön vermiştir.

Malazgirt Meydan Muharebesi, gerek Türk gerek İslam gerekse dünya tarihi açısından kısa ve uzun vadede belirleyici sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Savaştan sonraki on yıl içerisinde Müslümanlar Anadolu'nun Batı uçlarına kadar ulaşmış ve 1075 yılına gelindiğinde İznik merkezli Türkiye Selçuklu Devleti'nin temelleri atılmıştır. İslâm dünyasında Selçuklu sultanlarının liderliğini üstlendiği yeni bir devir açılırken Bizans İmparatorluğu da 1453 yılında İstanbul'un fethine kadar devam edecek olan bir çözülme dönemine girmiştir.

MALAZGİRT NEREDE?

Günümüz sınırlarına göre Malazgirt, Muş'ta yer almaktadır. Konum olarak Van, Ağrı, Erzurum, illerinin ortasında bulunur. Malazgirt ilçesi il merkezine karayolu ile uzaklığı 137 km olup, merkeze en uzak ilçe durumundadır. İlçenin yüzölçümü 1534 km2 olup, düz bir alana kurulmuştur.