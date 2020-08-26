Navtex ilan etmek ne demek? Navtex nedir, ne anlama gelir?

Navtex ilan etmenin anlamı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade etmesi ile birlikte kısaca otomatik olarak yazılı bir şekilde yapılan haberleşme sistemi olarak bilinmektedir. Peki; Navtex nedir? Navtex ilan etmek ne demek?

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.