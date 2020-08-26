SON DAKİKA: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 25 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

Dünyada pandemi ilan edilen corona virüsü son dakika haberleri peş peşe gelirken Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı merak ediliyor. Dünyada topyekün mücadele devam ederken vaka, ölü sayısı, iyileşen hasta sayısı, hastalarda zatürre oranı Sağlık Bakanlığı günlük tablosunda açıklanıyor. Uzmanlar ve sağlık çalışanları artan vaka sayısına karşı tedbirleri arttırmamız gerektiği konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor. Peki Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 25 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı açıklandı mı? İşte corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin son değerlendirmeleri akşam saatlerinde duyuruyor. 24 Ağustos corona tablosunda; 24 saat içerisinde 95.943 vatandaşımıza uygulanan Covid-19 testinden bin 443 kişide virüse rastlanmıştı. Bugüne ilişkin veriler ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 25 Ağustos corona virüsü vaka ve ölü sayısı açıklandı.