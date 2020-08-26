SON DAKİKA: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 25 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

Dünyada pandemi ilan edilen corona virüsü son dakika haberleri peş peşe gelirken Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı merak ediliyor. Dünyada topyekün mücadele devam ederken vaka, ölü sayısı, iyileşen hasta sayısı, hastalarda zatürre oranı Sağlık Bakanlığı günlük tablosunda açıklanıyor. Uzmanlar ve sağlık çalışanları artan vaka sayısına karşı tedbirleri arttırmamız gerektiği konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor. Peki Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 25 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı açıklandı mı? İşte corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin son değerlendirmeleri akşam saatlerinde duyuruyor. 24 Ağustos corona tablosunda; 24 saat içerisinde 95.943 vatandaşımıza uygulanan Covid-19 testinden bin 443 kişide virüse rastlanmıştı. Bugüne ilişkin veriler ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 25 Ağustos corona virüsü vaka ve ölü sayısı açıklandı.
25 Ağustos Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı açıklandı.
Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500'den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak.
Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak.
Bugün 80.000'den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor.Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak.
"Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak."
Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak.