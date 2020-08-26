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Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango Online ile 25 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı: Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu!

Online ile 25 Ağustos 2020 çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı: canlı çekilişle belli oldu!

İdaresi (MPİ) ile ortaklığında çekilişi organize edilen sonuçları bugün (25 Ağustos 2020 Salı) günü yapılan canlı çekilişle birlikte belli oldu. MP TV’de yayınlanarak kazandıran numaraların belirleneceği için kupon doldurarak şanslı numaraları doğru tahmin etmek ve 30 Milyon Türk Lirası büyük ikramiyeyi kazanmayı umut eden şans oyunu severler 25 Ağustos MPİ ile bugünün şanslı numaralarını öğrenmek istiyor. ile 25 Ağustos 2020 Salı canlı yayını ve şanslı numaralarını sorgulama ekranına ulaşarak, biletinize çıkıp çıkmadığını kontrol edebilirsiniz. İşte MPİ Süper Loto çekilişi sonuçları canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 26.8.2020 07:10 Son Güncelleme: 26.8.2020 07:10 ABONE OL
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 25 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

ve MPİ ( İdaresi) ortaklığında çekilişleri düzenlenen, internet sitesi aracılığıyla MP TV'den yapılan MPİ sonuçları bugün (25 Ağustos 2020 Salı) belli oldu. MP TV üzerinden Süper Loto canlı çekilişi yapılan oyunun bugünkü şanslı numaralarını doğru bilmek ve 30 Milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler heyecanla 25 Ağustos ve MPİ bilet sorgulama ekranına ulaşmak istiyor.

25 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI CANLI YAYIN! MP TV İZLE…

Süper Loto 25 Ağustos çekilişi canlı yayını ve bilet sorgulama ekranını burada bulabilir ve kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz. İşte MP TV ile 25 Ağustos Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş yayını…

Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 25 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 25 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları: 60 - 6 - 48 - 5 - 10 - 3


SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

25 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI CANLI İZLE | TIKLAYINIZ...

Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 25 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 25 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Milli Piyango Online ile 25 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı: Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu!
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