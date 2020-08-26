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'da ticareti yapan 2 sokak satıcısı tutuklandı

'da, ticareti konusunda sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 11:09 ABONE OL
Tuzla'da uyuşturucu ticareti yapan 2 sokak satıcısı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal veya ticareti konusunda sokak satıcılarına karşı yürütülen çalışma sonucunda, 24 Ağustos'ta Tuzla'daki iki adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında şüpheliler Ali Ekber A. ile Okan G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, bir kilo 60 gram metamfetamin, 29,45 gram skunk, 2,27 gram kokain, 0,72 gram esrar, 0,95 kubar, ruhsatsız tabanca ve buna ait şarjör ile 6 fişek ele geçirildi.

İki şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tuzla'da uyuşturucu ticareti yapan 2 sokak satıcısı tutuklandı
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