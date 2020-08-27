A101 aktüel ürünler kataloğu burada! Yeni hafta A101 aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler!

Yeni A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı ve bugün itibariyle ürünler raflardaki yerini aldı. Peki, yeni haftanın indirimli ürünleri arasında neler var? Bu başlık altında, A101 aktüel ürünler kataloğu 27 Ağustos indirimli ürünleri yer almaktadır. İşte, bugün satışa sunulan A101 aktüel ürünler kataloğu ve tüketiciler tarafından araştırılan cazip ürünlerin fiyatları...
Market zincirlerinin her hafta belirli günlerde uyguladığı indirim günlerinin en dikkat çekeni A101 aktüel ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda müşteriler hafta sonundan itibaren Perşembe günü gerçekleşecek indirim günlerinin takibi için haftalık fırsat kataloğu araştırmalarını gerçekleştiriyor.
Toshiba 43LL2A63DT 43" Full HD Smart Led Tv 2.399 TL HI-LEVEL HL40DLK13 40" Full HD Android Tv 1.549 TL Samsung Galaxy A30 Cep Telefonu 2.799 TL Samsung Galaxy Tab A SM-T510 Tablet 1.299 TL Dolu Shara Akülü Araba 899,95 TL Schafer Vakum Dik Süpürge 169 TL Kiwi El Mikseri 69,95 TL Samsung Mikrodalga Fırın 489 TL Aprilla Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 69,95 TL Aprilla Dijital Banyo Baskülü 45 TL Kiwi Su Isıtıcı 1,8 Litre 59,95 TL
Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 89,95 TL Kiwi Buharlı Temizleyici Mop 199 TL Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 99,95 TL SEG STF 65 Turbo Fırın 1.049 TL SEG SCM-7101 Çamaşır Makinesi 1.199 TL 5 Raflı Kitaplık 99,95 TL Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 179,95 TL Trend Sandalye 49,95 TL Piraha Silikon Tabancası 24,95 TL Piranha Akıllı Saat 49,95 TL Piranha Bluetooth Spor Kulaklık 39,95 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık 49,95 TL Piranha Bluetooth Hoparlör 49,95 TL GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 44,95 TL GoSmart 32 GB Smart USB Bellek 29,95 TL Piranha Akım Korumalı 3 USB'li Priz 49,95 TL Piranha Diital Kol Saati 39,95 TL Piranha Esnek Telefon / Tablet Tutucu 19,95 TL Cem Granit Karnıyarık Tenceresi 26 cm 59,90 TL Cem Granit Tava 26 cm 27,50 TL Cem Granit Tencere 24 cm 59,90 TL Ahşap Kesme Tahtası 6,50 TL Hascevher Çelik Tencere 10,5 Litre 79,95 TL
Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 39,95 TL Buket Sürahi 2,5 Litre 8,50 TL Luminrac Arcopal Tabak Çeşitleri 5,95 TL Sinbo Emaye Kek Kalıbı 28 cm 19,95 TL Erzak Kabı 7,50 TL Metaltex Renkli Metal Süzgeç 20 cm 15,95 TL Trend Saklama Kabı 3'lü 4,95 TL LAV Cam Kase Seti 7'li 24,95 TL Keramika Çift Renkli Kase / Kupa 4,95 TL Paşabahçe Kapaklı Cam Kavanoz 1000 cc 2,50 TL Paşabahçe Kapaklı Cam Kavanoz 3000 cc 8,50 TL Paşabahçe Kapaklı Cam Kavanoz 5000 cc 10,95 TL
Kavanoz Kapağı 0,30 TL Paşabahçe Dondurmalık 2'li 5,95 TL Rooc Lazer Kesim Bıçak 4,95 TL Rooc Bıçak Seti Çeşitleri 3'lü 6,50 TL Yuvalak Kase 9,95 TL Figürlü Dondurma Kalıbı 4,95 TL Lisanslı Cam Matara 500 cc 7,95 TL Lisanslı Pipetli Cam Bardak 7,95 TL Çok Amaçlı Organizer 3'lü 19,95 TL Jute Kirli Çamaşır Sepeti 32,50 TL
Jute Köşeli Sepet 14,95 TL Jute Klozet Fırçası 4,95 TL
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