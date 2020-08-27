Büyükçekmece Gölü’nde korkutan görüntü

İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Bu yıl en düşük doluluk oranı geçtiğimiz aralık ayında yüzde 36.67 olarak ölçülmüştü. Daha sonra yağışlarla yükselmeye başlayan doluluk oranları nisanın ardından artan sıcaklıklarla birlikte yeniden düşmeye başlamıştı. İSKİ verilerine göre 11 Ağustos'ta yüzde 53.70 olarak ölçülen doluluk oranları 26 Ağustos'da yüzde 48.92'e indi. Bir yıl önce aynı oran 60.68 olarak ölçülmüştü. Büyükçekmece barajında kurak geçen ayların su seviyeleri hızla düştü. Barajda doluluk oranı yüzde 25.56'ya gerilerken, daha önceden suyla dolu ve balıkların yüzdüğü alanlar tamamen kurudu. Bu alanlarda artık rahatlıkla yürünebiliyor.