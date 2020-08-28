Kariye Camii ne zaman açılacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kariye Camii açıklaması…

Başkan Erbaş hazırlıklarla ilgili olarak, "Ayasofya'da uyguladığımız planların benzerini burada da uygulayacağız. Açılıp kapanan sistemlerle fresklere, resimlere hiç dokunmadan, zarar vermeden bunu yapmak mümkündür. İnşallah, bunu da uzmanı arkadaşlarımız yapacaklar" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan

Kariye Camii'ndeki incelemelerde Başkan Erbaş'a eşlik eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise Kariye Camii'ne ziyaretlerin daha önce olduğu gibi devam edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yine biz Ayasofya'da yaptığımız gibi bir ziyaretçi programı hazırlayarak UNESCO tarihi alan kısmına hiçbir zarar vermeden, hocamızın da ifade ettiği gibi gerekli tedbirleri alarak hem ibadete açmış olacağız, hem de dünya miras listesi ve ziyareti devam ettireceğiz. Restorasyonlarımız devam edecek. Ayasofya'da da zaten ilave restorasyonlarımız var Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Zaten bu tür tarihi yapılar, biliyorsunuz anıt eserler, sürekli restorasyon isteyen yapılar. Restorasyon çalışmalarımız sürekli devam edecek. (Yapının üzerindeki iskele ve çatının açılması) Beş ay kadar sonra restorasyon tamamlanınca, mümkün."