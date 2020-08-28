Kariye Camii ne zaman açılacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kariye Camii açıklaması…

Danıştay ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla 21 Ağustos tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen ve ibadethane statüsüne getirilen Kariye Camii'nin ne zaman açılacağı vatandaşlarımızca merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada Kariye Camii ne zaman açılacak? Sorusuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Peki, Kariye Camii ne zaman açılacak?
Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, bugün Kariye Camii'nde yaptığı incelemeler sonrası yaptığı açıklamada Kariye Camii ne zaman açılacak? Sorusuna ilişkin detaylara değindi. Detaylara ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde yayımlanan bilgiler şöyle;
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danıştay ve Cumhurbaşkanı kararının yayımlanmasının ardından 21 Ağustos'ta Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek yeniden cami statüsüne kavuşturulan Kariye Camii'nde incelemelerde bulundu.
Kariye Camii'nde ibadet için yapılan hazırlıkları inceleyen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, incelemelerin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Kariye Camii'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile geçen hafta Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildiğini anımsatan Başkan Erbaş, "Bu kararla süreç başlamış oldu. İçeride yapılacak işlemler var. Bu işlemler bittikten sonra inşallah en kısa zamanda ibadete açılacaktır. Bir cuma namazıyla başlayacağız. Şu an itibarıyla tarih veremiyoruz. İşlemler bittikten sonra inşallah açacağız" dedi.
Başkan Erbaş hazırlıklarla ilgili olarak, "Ayasofya'da uyguladığımız planların benzerini burada da uygulayacağız. Açılıp kapanan sistemlerle fresklere, resimlere hiç dokunmadan, zarar vermeden bunu yapmak mümkündür. İnşallah, bunu da uzmanı arkadaşlarımız yapacaklar" şeklinde konuştu.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan
Kariye Camii'ndeki incelemelerde Başkan Erbaş'a eşlik eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise Kariye Camii'ne ziyaretlerin daha önce olduğu gibi devam edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Yine biz Ayasofya'da yaptığımız gibi bir ziyaretçi programı hazırlayarak UNESCO tarihi alan kısmına hiçbir zarar vermeden, hocamızın da ifade ettiği gibi gerekli tedbirleri alarak hem ibadete açmış olacağız, hem de dünya miras listesi ve ziyareti devam ettireceğiz. Restorasyonlarımız devam edecek. Ayasofya'da da zaten ilave restorasyonlarımız var Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Zaten bu tür tarihi yapılar, biliyorsunuz anıt eserler, sürekli restorasyon isteyen yapılar. Restorasyon çalışmalarımız sürekli devam edecek. (Yapının üzerindeki iskele ve çatının açılması) Beş ay kadar sonra restorasyon tamamlanınca, mümkün."
İncelemelerde Başkan Erbaş'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti.
Başkan Erbaş, ziyaret sonrasında vatandaşlarla ve çocuklarla sohbet etti.
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