Sivaslı üçüzlerin tıp fakültesi başarısı!

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, eğitim hayatları boyunca aynı okullarda öğrenim gören ve son olarak aynı anda kazandıkları Sivas Fen Lisesi'ni başarıyla bitiren Sena, Beyzanur ve Feyza Köksal (20) kardeşler, tıp fakültesini kazanarak yeni bir başarıya imza attı.