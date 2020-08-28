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Sivaslı üçüzlerin başarısı!

Valisi Salih Ayhan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre tıp fakültesini kazanan üçüz kız kardeşleri altınla ödüllendirdi.

AA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 13:37 Son Güncelleme: 28.8.2020 13:49 ABONE OL
Sivaslı üçüzlerin tıp fakültesi başarısı!

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, eğitim hayatları boyunca aynı okullarda öğrenim gören ve son olarak aynı anda kazandıkları Fen Lisesi'ni başarıyla bitiren Sena, Beyzanur ve Feyza Köksal (20) kardeşler, tıp fakültesini kazanarak yeni bir başarıya imza attı.

Sivaslı üçüzlerin tıp fakültesi başarısı!

Farklı illerde kazanan tek yumurta üçüzleri kardeşler, Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Sivaslı üçüzlerin tıp fakültesi başarısı!

Üçüzlerden Beyzanur Hacettepe Üniversitesi, Sena Gazi Üniversitesi, Feyza ise Kırıkkale Tıp Fakültesini kazandı.

Babaları Oktay Köksal ile üçüzleri makamında kabul eden Ayhan, gençleri tebrik ederek, altınla ödüllendirdi.

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Sivaslı üçüzlerin tıp fakültesi başarısı!
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