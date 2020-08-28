Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 27 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

açıklandı! ile 27 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Sisal Şans ile Milli Piyango İdaresi (MPİ) ortaklığında yapılan çekilişi yapılan bugün (27 Ağustos 2020 Perşembe) düzenlenen canlı çekilişle belli olacak. MP TV üzerinden yayını yapılarak günün kazandıran numaralarının belirleneceği için şanslı numaraları bilmek ve kupon doldurarak şanslı numaraları doğru tahmin etmek ve 32 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen şans oyunu severler 27 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ile günün şanslı numaralarını merak ediyor. ile 27 Ağustos 2020 Perşembe Süper Loto sonuçları canlı yayını ile sorgulama ekranına buradan erişebilir ve sahibi olduğunuz bilete isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. İşte MPİ Süper Loto çekilişi sonuçları canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 28.8.2020 07:05 Son Güncelleme: 28.8.2020 07:05 ABONE OL
SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 27 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları CANLI YAYINI! MP TV İZLE

Sisal Şans ve MPİ (Milli Piyango İdaresi) ortaklığında çekilişleri düzenlenen, internet sitesi aracılığıyla MP TV'den yapılan MPİ bugün (27 Ağustos 2020 Perşembe) belli oldu. MP TV üzerinden Süper Loto canlı çekilişi yapılan oyunun bugünkü şanslı numaralarını doğru bilmek ve 32 Milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler heyecanla 27 Ağustos Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranına ulaşmak istiyor.

27 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI CANLI YAYIN! MP TV İZLE…

Süper Loto 27 Ağustos çekilişi canlı yayını ve bilet sorgulama ekranını burada bulabilir ve kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz. İşte MP TV ile 27 Ağustos Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş yayını…

SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 27 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları CANLI YAYINI! MP TV İZLE

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 27 Ağustos Süper Loto sonuçları: 52 - 10 - 6 - 31 - 59 - 43

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralaması şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 27 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları CANLI YAYINI! MP TV İZLE
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 27 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları CANLI YAYINI! MP TV İZLE
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 27 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA