30 Ağustos 2020 Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlıyor? 94. Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?

Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenmekte olan Gazi Koşusu yarın gerçekleşiyor. 15 safkanın katılacağı yarışta şampiyon ismin kim olacağı oldukça merak ediliyor. Bu yıl zemini çimden olan pistte 2 bin 400 metre mesafeli gerçekleşecek koşuya 14'ü erkek, 1'i dişi at katılacak. Heyecan veren mücadele canlı olarak televizyon ekranlarına gelecek. Peki, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlıyor? Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…

94. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Her yıl olduğu gibi Veliefendi Hipodromu'nda olacak olan Gazi Koşusu 30 Ağustos Pazar günü yani yarın gerçekleşecek. Nefes kesen mücadelenin 17.15'te başlayacağı biliniyor. Adeta festival havasında olan ve yarış severlerin büyük ilgisini gören "Derbi" bu sene koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz düzenlenecek..