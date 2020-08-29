Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? 3 Eylül 2020 A101 aktüel ürünler DEV İNDİRİM BU HAFTA!

Birçok marketin haftalık olarak yayınladığı aktüel ürünler kataloğunda bu hafta A101 market zinciri yine dikkat çekti. Kataloğunda yer alan uygun fiyatlı ürünleri satın almak isteyen vatandaşlar Perşembe günü marketin açılış saatiyle beraber mağazaların önünde adeta sıraya giriyor. Peki, Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 3 Eylül 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu ve Dev fırsatlar!

3 EYLÜL 2020 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTA BÜYÜK İNDİRİMDE!

A101, her hafta satışa sunduğu aktüel ürünlerle müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. İhtiyaçlarını indirimli ürünlerden karşılamak isteyenler bu hafta ki listede hangi ürünlerin yer aldığını da inceleyerek en yakın marketin yolunu tutuyor…