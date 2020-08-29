Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? 3 Eylül 2020 A101 aktüel ürünler DEV İNDİRİM BU HAFTA!

Birçok marketin haftalık olarak yayınladığı aktüel ürünler kataloğunda bu hafta A101 market zinciri yine dikkat çekti. Kataloğunda yer alan uygun fiyatlı ürünleri satın almak isteyen vatandaşlar Perşembe günü marketin açılış saatiyle beraber mağazaların önünde adeta sıraya giriyor. Peki, Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 3 Eylül 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu ve Dev fırsatlar!
A101, her hafta satışa sunduğu aktüel ürünlerle müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. İhtiyaçlarını indirimli ürünlerden karşılamak isteyenler bu hafta ki listede hangi ürünlerin yer aldığını da inceleyerek en yakın marketin yolunu tutuyor…
Toshiba 43LL2A63DT 43" Full HD Smart Led Tv 2.399 TL HI-LEVEL HL40DLK13 40" Full HD Android Tv 1.549 TL Samsung Galaxy A30 Cep Telefonu 2.799 TL Samsung Galaxy Tab A SM-T510 Tablet 1.299 TL Dolu Shara Akülü Araba 899,95 TL Schafer Vakum Dik Süpürge 169 TL Kiwi El Mikseri 69,95 TL Samsung Mikrodalga Fırın 489 TL Aprilla Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 69,95 TL Aprilla Dijital Banyo Baskülü 45 TL Kiwi Su Isıtıcı 1,8 Litre 59,95 TL Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 89,95 TL
Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 89,95 TL Kiwi Buharlı Temizleyici Mop 199 TL Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 99,95 TL SEG STF 65 Turbo Fırın 1.049 TL SEG SCM-7101 Çamaşır Makinesi 1.199 TL 5 Raflı Kitaplık 99,95 TL Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 179,95 TL
Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 179,95 TL Trend Sandalye 49,95 TL Piraha Silikon Tabancası 24,95 TL Piranha Akıllı Saat 49,95 TL Piranha Bluetooth Spor Kulaklık 39,95 TL Piranha Bluetooth Kulaklık 49,95 TL Piranha Bluetooth Hoparlör 49,95 TL GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 44,95 TL GoSmart 32 GB Smart USB Bellek 29,95 TL Piranha Akım Korumalı 3 USB'li Priz 49,95 TL Piranha Diital Kol Saati 39,95 TL
Sinbo Emaye Kek Kalıbı 28 cm 19,95 TL Erzak Kabı 7,50 TL Metaltex Renkli Metal Süzgeç 20 cm 15,95 TL Trend Saklama Kabı 3'lü 4,95 TL LAV Cam Kase Seti 7'li 24,95 TL Keramika Çift Renkli Kase / Kupa 4,95 TL Paşabahçe Kapaklı Cam Kavanoz 1000 cc 2,50 TL Paşabahçe Kapaklı Cam Kavanoz 3000 cc 8,50 TL Paşabahçe Kapaklı Cam Kavanoz 5000 cc 10,95 TL
Figürlü Dondurma Kalıbı 4,95 TL Lisanslı Cam Matara 500 cc 7,95 TL Lisanslı Pipetli Cam Bardak 7,95 TL Çok Amaçlı Organizer 3'lü 19,95 TL Jute Kirli Çamaşır Sepeti 32,50 TL
Çantalı Vakumlu Hurç 19,95 TL Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,50 TL Bay / Bayan Omuz Askılı Çanta 19,95 TL Çekmece Düzenleyici 4'lü 4,95 TL Kaymaz Tabanlı Emboss Halı 120x180 cm 59,95 TL Kaymaz Tabanlı Salon Halısı 4m2 99,95 TL Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 21,95 TL