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Kirasını ödemeyen şüpheliler evde para basıyormuş! 190 bin sahte dolar ele geçirildi

’da bir firmaya kiraladığı taşınmazının uzun süre kirasını alamayınca polise başvurdu. Olayla ilgili başlatılan çalışmalarda eve giden polisler şüphelilerin sahte para bastıklarını tespit edildi. Yapılan aramalarda 190 bin sahte dolar ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 29.8.2020 12:13 Son Güncelleme: 29.8.2020 12:29 ABONE OL
Kirasını ödemeyen şüpheliler evde para basıyormuş! 190 bin sahte dolar ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 'Parada Sahtecilik' konusu ile ilgili yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Perihan U. isimli müşteki şahıs 19 Mayıs Mahallesi'ndeki taşınmazını bir firmaya kiraladığını, ancak geçen süre zarfında kirasını alamadığını beyanla şikayetçi oldu.

190 BİN DOLAR

Konu ile ilgili devam eden çalışmalarda belirtilen adreste kimliği belirsiz şahısların gelip gittiği ve suç işlenebileceği şüphesi ile ekiplerce gerçekleştirilen aramada 100'erli adetler halinde 19 deste 100'lük Amerikan Doları banknotlar olmak üzere yaklaşık olarak 190 bin dolar para olduğu görüldü.

Yapılan incelemede paraların sahte olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili Muhammed D. ve Ammar EL Mohammed El S. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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Kirasını ödemeyen şüpheliler evde para basıyormuş! 190 bin sahte dolar ele geçirildi
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