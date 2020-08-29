Koronaya karşı iki yeni öneri

Bilim insanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iki yeni öneri getirdi. Kanada'da Alberta Üniversitesi'nden bilim insanları kediler için tasarlanmış bir ilacın insanları koronavirüsten koruyabileceğini açıkladı. "GC376" adlı ilaç kedilerin bağırsakta başlayan ve beyne gidip ölümcül olabilen enfeksiyöz peritonit (karın zarı iltihabı) adı verilen bir hastalığı tedavi etmek için kullanılıyor. Kedi enfeksiyöz peritonitine başka bir tür koronavirüs neden oluyor, ancak araştırmacıların laboratuvar deneyleri, Kovid-19'u da yok edebileceğini gösterdi.Öte yandan Hindistan'dan bilim insanları, B12 vitaminin koronavirüsün çoğalmasını engelleyebildiğini tespit etti. IUBMB Life dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Manipal Yüksek Öğretim Akademisi ve Bölge Biyoteknonoloji Merkezi'nden bilim insanları, doğal ürün ve ilaçlardaki hangi moleküllerin SARS-Cov-2 genomunda yer alan nsp12 proteinini neyin baskılayabileceğini öğrenmek için bilgisayarlı simülasyonlar gerçekleştirdi. İncelemeler neticesinde B12 vitaminin bir formu olan metilkobalaminin virüs hücrelerinin çoğalmasını önleyebildiği anlaşıldı.