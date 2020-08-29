Sedyedeki yaralıyı da öldürdü

Adana'daki korkunç olay, gece Ceyhan ilçesinde meydana geldi. Aşkın Acun'un kullandığı otomobilin önünü kesen kimliği belirsiz kişiler, aracı kurşun yağmuruna tutup kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, araçta bulunan Acun ile arkadaşı Gem'in öldüğünü belirledi. Saldırıdan yaralı kurtulan Salih Karaokay ise ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ambulansın, hastanenin acil girişine yanaşıp, yaralıyı indirmeye hazırlandığı sırada kimliği belirsiz bir kişi, ambulansa yaklaşıp, yaralı Karaokay'a tabancayla ateş açıp, kaçtı. Ambulans içinde ikinci kez uğradığı silahlı saldırıda kurşun yağmuruna tutulan Karaokay, olay yerinde hayatını kaybetti. Acil servis önünde ambulanstaki yaralıya düzenlenen silahlı saldırı sırasında sağlık personeli çevredekiler, panik ve korku içinde kaçıştı. Saldırılarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Ölen 3 kişinin ise saldırıdan önce sosyal medya üzerinden canlı yayın yapıp, müzik dinledikleri ortaya çıktı.