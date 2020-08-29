Tandır çorbası tarifi: Tandır çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tv8 ekranlarının lezzet dolu yarışması Masterchef 2020 tüm hızıyla sürüyor. Yayınlanan son bölümde yarışmacılardan çorba menüsünden hünerlerini sergilenmesi istendi. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, erkek ve kadın yarışmacılardan istediği Tandır çorbası tarifi ve malzemeleri merak edildi. Geleneksel türk mutfağının merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef Tandır çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Tandır çorbası tarifi

TANDIR ÇORBASI NASIL YAPILIR? TANDIR ÇORBASI TARİFİ

Geleneksel türk mutfağı lezzetleri arasında yer alan Tandır çorbası tarifi ve yapılışı şu şekilde,

TANDIR ÇORBASI MALZEMELER

Yarım su bardağı kuru fasulye

Yarım su bardağı nohut

Yarım su bardağı yeşil mercimek

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan,

3 diş sarımsak

Yarım su bardağı bulgur

3 su bardağı et suyu,

2 su bardağı su

100 gram kavurma

1'er çay kaşığı kimyon ve karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için:

2 çorba kaşığı tereyağı

3 diş ince kıyılmış sarımsak

1'er tatlı kaşığı nane ve pul biber

TANDIR ÇORBASI YAPILIŞI

Kuru fasulye ve nohudu akşamdan ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün ayrı ayrı haşlayın ve süzün. Mercimeği de haşlayıp süzün. Tereyağını bir tencerede kızdırıp üzerine piyazlık doğranmış soğan ve ezilmiş sarımsağı ekleyerek renkleri dönene dek kavurun. Üzerine kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur, et suyu, su, baharat ve tuz ekleyin. 15 dakika pişirip kavurmayı ekleyin. 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Sos için tereyağını küçük bir tavada kızdırıp, sarımsak, nane ve pul biber ekleyin. Bir-iki dakika kavurup ocaktan alın. Çorbayı servis tabaklarına alın. Üzerine sosu gezdirin.