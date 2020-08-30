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'Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor’

ANKARA
Giriş Tarihi: 30.8.2020 ABONE OL
'Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor’
Türkiye'de dün bin 549 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, 39 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de dün itibariyle bin 549 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulurken, 39 kişi ise hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının 267 bin 64'e can kaybının ise 6 bin 284'e yükseldiği Kovid-19 ile mücadele kapsamında bin 3 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 242 bin 812 yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 verilerini değerlendirerek, "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kaybettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000'den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde.
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'Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor’
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