Bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi? 30 Ağustos 2020 Zafer Bayramı’nda toplu ulaşım bedava mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşımı tercih edecek vatandaşlar Bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. Genel olarak resmi tatil ve bayramlarda otobüs, metrobüs, tramvay gibi ulaşım araçlarının ücretsiz olduğu biliniyor. Bu yılda etkinlerle için toplu ulaşımı tercih edecek vatandaşlar için Bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ulaşım bedava mı? İşte yanıtı…
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü çeşitli etkinlikler ile tüm yurtta kutlanacak. Belediyeler, bu milli bayramda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı.
İşte ayrıntılar…
Marmaray ulaşımının ücretsiz olacağına dair bir karar bulunmazken diğer toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı biliniyor.
Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden karşılanacak. Bugünlerde toplu taşımaya ek seferler de konulacak.
Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.
30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Ancak 30 Ağustos Zafer Bayramı 2020 yılında Pazar gününe geliyor.