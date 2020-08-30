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Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Milli Piyango 30 Ağustos Özel çekilişi sonuçları, MPİ bilet sorgulama ekranı, SIRALI TAM LİSTE BURADA!

çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile sonuçları, MPİ bilet sorgulama ekranı, BURADA!

İdaresi (MPİ) ve tarafından ortak olarak her ayın 9, 19, 29. Günlerinde ve 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl gibi özel günlerde özel çekilişleri yapılarak şanslı numaraların bulunduğu biletlere sahip olan vatandaşlarımıza dağıtmaya devam ediyor. Bugün kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel bir çekiliş düzenleyen MPİ’nin 30 Ağustos günü 6 milyon TL’lik büyük ikramiyenin hangi bilete isabet ettiği şans oyunu severlerce merak ediliyor. Bu bağlamda sonuçları açıklandı mı? Sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırmalar sürüyor. Peki, 30 Ağustos 2020 Pazar açıklandı mı? İşte MPİ bilet sorgulama ekranı ve ...

Giriş Tarihi: 30.8.2020 20:09 Son Güncelleme: 30.8.2020 20:10 ABONE OL
Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Milli Piyango 30 Ağustos Özel çekilişi sonuçları, MPİ bilet sorgulama ekranı, SIRALI TAM LİSTE BURADA!

ve İdaresi (MPİ) ortaklığında ayın 9, 19, 29. günleriyle 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl özel çekilişleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bugün kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle MPİ tarafından yapılan özel çekilişte belirlenen şans oyunu severlerce merak edilerek açıklandı mı? sorusuyla araştırılmaya devam ediliyor. Peki, 30 Ağustos açıklandı mı?

30 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE

MPİ 30 Ağustos 2020 Pazar Milli Piyango sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı, ile günün kazandıran numaraları şöyle;

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Milli Piyango 30 Ağustos Özel çekilişi sonuçları, MPİ bilet sorgulama ekranı, SIRALI TAM LİSTE BURADA!

6000000TL KAZANAN NUMARA

402598

100000TL KAZANAN NUMARA

303892

AMORTİ

2 - 7

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Milli Piyango 30 Ağustos Özel çekilişi sonuçları, MPİ bilet sorgulama ekranı, SIRALI TAM LİSTE BURADA!

10 BİN TL KAZANAN NUMARALAR


393765 - 163036 - 007954 - 126847 - 616090 - 059171

177968 - 698135 - 198707 - 473447 - 174994 - 372278

297653 - 460569 - 554294 - 086145 - 686485 - 576668

521056 - 458623

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Milli Piyango 30 Ağustos Özel çekilişi sonuçları, MPİ bilet sorgulama ekranı, SIRALI TAM LİSTE BURADA!

BİN TL KAZANAN NUMARALAR


034519 - 672685 - 599208 - 480316 - 077513 - 653153

177048 - 300008 - 222115 - 430149 - 169054 - 375567

275225 - 107014 - 369364 - 583568 - 635273 - 101652

572925 - 139109 - 048386 - 687663 - 215445 - 680872

127486 - 267441 - 056557 - 379655 - 076961 - 087349

338455 - 158793 - 016422 - 577836 - 423196 - 072120

683826 - 565936 - 364249 - 426661 - 028473 - 523949

052205 - 288607 - 031580 - 401629 - 656602 - 646844

422676 - 604085

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Milli Piyango 30 Ağustos Özel çekilişi sonuçları, MPİ bilet sorgulama ekranı, SIRALI TAM LİSTE BURADA!

500 TL KAZANAN NUMARALAR


21419 - 02580 - 18819 - 64080 - 81191 - 91009

82955 - 16558 - 06977 - 90351 - 33386 - 29619

64683 - 42664 - 41761 - 15180 - 22949 - 15397

02845 - 53258 - 66285 - 48983 - 08266 - 77472

66854 - 60547 - 10935 - 27748 - 68110 - 10735

20705 - 21129 - 60509 - 97194 - 75401 - 50928

76809 - 38965 - 77669 - 50976

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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Milli Piyango 30 Ağustos Özel çekilişi sonuçları, MPİ bilet sorgulama ekranı, SIRALI TAM LİSTE BURADA!
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