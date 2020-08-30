Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Milli Piyango 30 Ağustos Özel çekilişi sonuçları, MPİ bilet sorgulama ekranı, SIRALI TAM LİSTE BURADA!

Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) ortaklığında ayın 9, 19, 29. günleriyle 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl özel çekilişleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bugün kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle MPİ tarafından yapılan özel çekilişte belirlenen şanslı numaralar şans oyunu severlerce merak edilerek 30 Ağustos Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırılmaya devam ediliyor. Peki, 30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı?

30 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE

MPİ 30 Ağustos 2020 Pazar Milli Piyango sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı, sıralı tam liste ile günün kazandıran numaraları şöyle;