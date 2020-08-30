Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Milli Piyango 30 Ağustos Özel çekilişi sonuçları, MPİ bilet sorgulama ekranı, SIRALI TAM LİSTE BURADA!

Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) ortaklığında ayın 9, 19, 29. günleriyle 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl özel çekilişleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bugün kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle MPİ tarafından yapılan özel çekilişte belirlenen şanslı numaralar şans oyunu severlerce merak edilerek 30 Ağustos Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırılmaya devam ediliyor. Peki, 30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı?
MPİ 30 Ağustos 2020 Pazar Milli Piyango sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı, sıralı tam liste ile günün kazandıran numaraları şöyle;
402598
303892
2 - 7
393765 - 163036 - 007954 - 126847 - 616090 - 059171
177968 - 698135 - 198707 - 473447 - 174994 - 372278
297653 - 460569 - 554294 - 086145 - 686485 - 576668
521056 - 458623
034519 - 672685 - 599208 - 480316 - 077513 - 653153
177048 - 300008 - 222115 - 430149 - 169054 - 375567
275225 - 107014 - 369364 - 583568 - 635273 - 101652
572925 - 139109 - 048386 - 687663 - 215445 - 680872
127486 - 267441 - 056557 - 379655 - 076961 - 087349
338455 - 158793 - 016422 - 577836 - 423196 - 072120
683826 - 565936 - 364249 - 426661 - 028473 - 523949
052205 - 288607 - 031580 - 401629 - 656602 - 646844
422676 - 604085
21419 - 02580 - 18819 - 64080 - 81191 - 91009
82955 - 16558 - 06977 - 90351 - 33386 - 29619
64683 - 42664 - 41761 - 15180 - 22949 - 15397
02845 - 53258 - 66285 - 48983 - 08266 - 77472
66854 - 60547 - 10935 - 27748 - 68110 - 10735
20705 - 21129 - 60509 - 97194 - 75401 - 50928
76809 - 38965 - 77669 - 50976