Şanlıurfa'da feci kazada 26 yaşındaki genç öldü!

Kaza, gece saatlerinde, Ceylanpınar- Viranşehir yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Bekir Kılıç'ın kullandığı plakası öğrenilmeyen motosiklet, Gökhan A. yönetimindeki 34 KU 9516 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosikletten yola fırlayan Kılıç, karşı yönden gelen başka otomobilin altında kaldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Kılıç ile yaralı otomobil sürücülerini ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Bekir Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.