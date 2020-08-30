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'da feci kazada 26 yaşındaki genç öldü!

'nın Ceylanpınar ilçesinde, otomobile çarptıktan sonra motosikletten yola fırlayan Bekir Kılıç (26), başka otomobilin altında kaldı. Kazada sürücüler yaralanırken, Kılıç da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.8.2020 10:09 Son Güncelleme: 30.8.2020 10:15 ABONE OL
Şanlıurfa'da feci kazada 26 yaşındaki genç öldü!

Kaza, gece saatlerinde, Ceylanpınar- Viranşehir yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Bekir Kılıç'ın kullandığı plakası öğrenilmeyen motosiklet, Gökhan A. yönetimindeki 34 KU 9516 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosikletten yola fırlayan Kılıç, karşı yönden gelen başka otomobilin altında kaldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Kılıç ile yaralı otomobil sürücülerini ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Bekir Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da feci kazada 26 yaşındaki genç öldü!
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