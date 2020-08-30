Şehit Uzman Çavuş Şahin, nişan kıyafetleri ile son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi sınırında İran tarafından sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin için memleketi Mersin'de tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için askerlerin omuzlarında Muğdat Camisi avlusuna getirildi. Buradaki törene şehidin annesi Ferizade ile babası Abdullah Şahin, nişanlısı Özlem Kaya, yakınları ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, milletvekilleri, belediye başkanları, askerler ile çok sayıda kişi katıldı. Şehidin ailesi ve yakınları, tubata sarılarak, uzun süre gözyaşı dökerken, kardeşi ise şehidin nişanı sırasında giydiği beyaz gömleği ile siyah kravatını tabut üzerine bıraktı.

Şehit İdris Şahin'in cenazesi, İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan namazın ardından Akbelen Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

