31 Ağustos 2020 Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Ülkemizde aktif fay hatlarının neden olduğu sarsıntılar AFAD ve Kandilli tarafından son depremler listesi ile duyuruluyor. Yakın tarihte meydana gelen Malatya Pötürge ile Iğdır ilimizde meydana gelen şiddetli sarsıntı sonrası vatandaşların son depremler araştırmaları da hız kazandı. Peki, 31 Ağustos 2020 Pazartesi deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 31 Ağustos 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

31 AĞUSTOS 2020 GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ!

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarında meydana gelen kırılmalar sebebiyle küçük, orta ve büyük şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son depremler listesi güncel olarak yayınlanmaya devam ediyor...