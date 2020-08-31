Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 31 Ağustos 2020 Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

31 Ağustos 2020 mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi!

Ülkemizde belirli fay hatları üzerinde yaşanmakta olan küçük çaplı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar gün içerisinde Kandilli ve tarafından duyurulan 31 Ağustos son depremler araştırmasını gerçekleştiriyor. Anlık olarak kamuoyu ile paylaşılan sarsıntıların şiddetleri ve derinlikleri gibi detaylar da merak ediliyor. Peki, mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 31 Ağustos 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Giriş Tarihi: 31.8.2020 10:41 Son Güncelleme: 31.8.2020 10:41 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 31 Ağustos 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Ülkemizde aktif fay hatlarının neden olduğu sarsıntılar ve Kandilli tarafından son depremler listesi ile duyuruluyor. Yakın tarihte meydana gelen Malatya Pötürge ile Iğdır ilimizde meydana gelen şiddetli sarsıntı sonrası vatandaşların son depremler araştırmaları da hız kazandı. Peki, 31 Ağustos 2020 Pazartesi mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 31 Ağustos 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

31 AĞUSTOS 2020 GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ!

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarında meydana gelen kırılmalar sebebiyle küçük, orta ve büyük şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son depremler listesi güncel olarak yayınlanmaya devam ediyor...
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 31 Ağustos 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 31 Ağustos 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi verilerinin detayları şöyle;

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (29 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ)

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
31 Ağustos 2020 Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA