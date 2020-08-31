31 Ağustos 2020 Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Ülkemizde aktif fay hatlarının neden olduğu sarsıntılar AFAD ve Kandilli tarafından son depremler listesi ile duyuruluyor. Yakın tarihte meydana gelen Malatya Pötürge ile Iğdır ilimizde meydana gelen şiddetli sarsıntı sonrası vatandaşların son depremler araştırmaları da hız kazandı. Peki, 31 Ağustos 2020 Pazartesi deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 31 Ağustos 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerinin detayları şöyle;
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.