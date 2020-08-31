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E devlet şifresi nasıl alınır? kaydı için E devlet şifresi alma işlemi nasıl yapılır?

kayıt işlemlerinin üzerinden de yapılması nedeniyle e devlet şifresi yoğun ilgi görüyor. Resmi işlemlerin birçoğunu bulunduğunuz yerde e devlet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik, üniversite kaydı döneminde, üniversiteye gitmenize gerek kalmadan işlemlerini tek tıkla gerçekleştirebilmeniz için gerekli olan şey e devlet şifresine sahip olmaktır. Güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden vatandaşa doğru bilgiye ulaştırılmasını amaçlayan E Devlet giriş nasıl yapılır? E devlet şifresi nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 31.8.2020 14:21 Son Güncelleme: 31.8.2020 14:21 ABONE OL
E devlet şifresi nasıl alınır? Üniversite kaydı için E devlet şifresi alma işlemi nasıl yapılır?

kayıtları için şifresi nasıl alınır? Her gün milyonlarca ziyaretçisi olan kurumda birçok işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir çok kamu kurumunun hizmetlerinden online olarak faydalanabileceğiniz e devlet şifresi elde etmek oldukça basit. Unutulan ya da kaybolan için kolaylıkla PTT'den yeni şifre sahibi olabilirsiniz. Peki E devlet şifresi nasıl ve nereden alınır? E devlet girişi nasıl yapılır? E devlet şifresi alma işlemi nasıl yapılır?

E DEVLET ŞİFRE NASIL ALINIR?

Kamu hizmetlerinde vatandaşlara en güvenilir hizmeti sunan e devlet şifresi nasıl alınır merak ediliyor. Buna göre; Kimlik numaraları ve kişisel şifreleri ile giriş yapılabilecek sistem ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.

İşte adım adım e devlet şifresi alma işlemleri

E devlet şifresi nasıl alınır? Üniversite kaydı için E devlet şifresi alma işlemi nasıl yapılır?

E DEVLET ŞİFRESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Eğer şifreniz yoksa yapmanız gereken ilk iş üzerinde T.C kimlik numaranızın bulunduğu kimliğiniz ile herhangi bir PTT şubesine gitmek. PTT'den 2 TL karşılığında E-devlet şifrenizi alabilirsiniz. Şifrenizi aldıktan hemen sonra E-devlet sistemine giriş yapabilirsiniz.

Bu uygulama sizin yerinize başka birisinin alıp adınıza E-devlet işlemlerini yapmaması için çok önemlidir. Bu yüzden sadece kimlik ibrazı ve şahsen başvuru yapılarak alınabilir.

Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.

E DEVLET GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet sistemine giriş, www.turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir. Siteye girildikten sonra beş farklı giriş seçeneği sunulur. Bu giriş seçeneklerini e-Devlet şifresi, mobil bankacılık, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı ve e-imza oluşturur. Giriş seçenekleri arasında en çok kullanılan e-Devlet şifresi ile giriş seçeneğidir. e-Devlet şifresi ile giriş için şifreniz yoksa PTT şubelerinden e-Devlet şifresi talebinde bulunabilirsiniz. e-Devlet şifresi, PTT şubesi tarafından kapalı zarf içerisinde ve 2 Türk Lirası ücret karşılığında size verilir. e-Devlet şifresi, sistemde bulunan kişisel bilgilere erişim için imkan sağladığı için güvenlik amaçlı olarak başkaları ile paylaşılmaması gereklidir.

E DEVLET GİRİŞİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

e-Devlet şifresi alındıktan sonra www.turkiye.gov.tr internet sitesine girilir. Buradan T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ilgili yerlere yazılarak e-Devlet sistemine giriş yapılmış olur.

PTT şubeleri tarafından verilen e-Devlet şifreleri, akılda tutulması konusunda zor olabilir. Daha akılda kalıcı bir şifre oluşturabilmek için e-Devlet sistemine giriş yapılması gereklidir. e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra internet sitesinin sağ üst tarafında yer alan bölümden ''Benim Sayfam'' butonuna tıklanır. Açılan sayfadan ''Şifre ve Güvenlik Ayarlarım'' bağlantısına girilerek, buradan gerekli şifre değişikliği işlemleri gerçekleştirilebilir.

e-Devlet şifresi unutulduğunda sistem üzerinden yeni bir şifre oluşturulabilir. Yeni şifre oluşturulabilmesi için, daha önce sisteme giriş yapıldığında cep telefonu numarasının kayıt edilmiş olması gereklidir. Sisteme cep telefonu numarası kayıt edilmemişse de PTT şubesine giderek yeni bir şifre alımı yapılabilir.

E devlet şifresi nasıl alınır? Üniversite kaydı için E devlet şifresi alma işlemi nasıl yapılır?

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Edindiğiniz ile sistemine ilk defa giriş yaptığınızda, güvenlik sebebi ile otomatik olarak "Şifre Değiştirme" sayfasına yönlendirilirsiniz. Buradan şifrenizi belirtilen kurallara göre değiştirerek yeni şifrenizi kullanabilirsiniz. Kayıt sonrasında sisteme giriş yaptığınızda dilerseniz "Şifre ve Güvenlik Ayarlarım" sayfasından e-Devlet şifresi değiştirme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca PTT şubelerinden yeniden şifre alarak da şifre değiştirmeniz mümkündür. Kayıt işleminiz sonrasında sistem, yine güvenlik amaçlı olarak şifrenizi her üç ayda bir kendi belirleyeceğiniz yeni bir şifre ile değiştirmenizi önerir. Şifrenizi değiştirmeyi tercih ederseniz size yöneltilecek olan soruya "evet" diyerek şifre değiştirme sayfasına gidebilir ve şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Başka herhangi bir durumda şifre sıfırlama işlemi yapılması gerektiğinde yeni şifre, SMS ya da e-posta gibi yollarla size gönderilmez. Bunun yerine e-Devlet profilinizde tanımlanmış olan cep telefonunuza ya da e-posta adresinize gelen bir doğrulama kodu ile yeni şifrenizi belirleyebilirsiniz.

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E devlet şifresi nasıl alınır? Üniversite kaydı için E devlet şifresi alma işlemi nasıl yapılır?
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