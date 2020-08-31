E devlet şifresi nasıl alınır? Üniversite kaydı için E devlet şifresi alma işlemi nasıl yapılır?

E DEVLET ŞİFRESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Eğer E-devlet şifreniz yoksa yapmanız gereken ilk iş üzerinde T.C kimlik numaranızın bulunduğu kimliğiniz ile herhangi bir PTT şubesine gitmek. PTT'den 2 TL karşılığında E-devlet şifrenizi alabilirsiniz. Şifrenizi aldıktan hemen sonra E-devlet sistemine giriş yapabilirsiniz.

Bu uygulama sizin yerinize başka birisinin şifre alıp adınıza E-devlet işlemlerini yapmaması için çok önemlidir. Bu yüzden sadece kimlik ibrazı ve şahsen başvuru yapılarak alınabilir.

Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.

E DEVLET GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet sistemine giriş, www.turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir. Siteye girildikten sonra beş farklı giriş seçeneği sunulur. Bu giriş seçeneklerini e-Devlet şifresi, mobil bankacılık, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı ve e-imza oluşturur. Giriş seçenekleri arasında en çok kullanılan e-Devlet şifresi ile giriş seçeneğidir. e-Devlet şifresi ile giriş için şifreniz yoksa PTT şubelerinden e-Devlet şifresi talebinde bulunabilirsiniz. e-Devlet şifresi, PTT şubesi tarafından kapalı zarf içerisinde ve 2 Türk Lirası ücret karşılığında size verilir. e-Devlet şifresi, sistemde bulunan kişisel bilgilere erişim için imkan sağladığı için güvenlik amaçlı olarak başkaları ile paylaşılmaması gereklidir.

E DEVLET GİRİŞİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

e-Devlet şifresi alındıktan sonra www.turkiye.gov.tr internet sitesine girilir. Buradan T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ilgili yerlere yazılarak e-Devlet sistemine giriş yapılmış olur.

PTT şubeleri tarafından verilen e-Devlet şifreleri, akılda tutulması konusunda zor olabilir. Daha akılda kalıcı bir şifre oluşturabilmek için e-Devlet sistemine giriş yapılması gereklidir. e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra internet sitesinin sağ üst tarafında yer alan bölümden ''Benim Sayfam'' butonuna tıklanır. Açılan sayfadan ''Şifre ve Güvenlik Ayarlarım'' bağlantısına girilerek, buradan gerekli şifre değişikliği işlemleri gerçekleştirilebilir.

e-Devlet şifresi unutulduğunda sistem üzerinden yeni bir şifre oluşturulabilir. Yeni şifre oluşturulabilmesi için, daha önce sisteme giriş yapıldığında cep telefonu numarasının kayıt edilmiş olması gereklidir. Sisteme cep telefonu numarası kayıt edilmemişse de PTT şubesine giderek yeni bir şifre alımı yapılabilir.