Ekran kartı karşılaştırma: Ekran kartı özellikleri karşılaştırması nasıl yapılır?

Güçlü bir bilgisayar ve güçlü bir donanım sağlanması açısından bilgisayarınızın olmazsa olmazı iyi bir ekran kartı kullanımından geçmektedir. Ekran kartı seçimi bu yüzden önemlidir. Özellikle profesyonel bilgisayar kullanıcıları ve oyun oynamak için bilgisayar kullanan kişiler için bilgisayarın ekran kartı kalitesi daha büyük bir önem arz etmektedir. Gündemde olan ve sevilen oyunları bilgisayarınızda oynayabilmeniz için güçlü ve donanımlı bir bilgisayara ihtiyacınız vardır ve bunu sağlamanın en önemli yolu da bu özellikleri karşılayabilecek bir ekran kartı seçimidir. Bu aşamada ekran kartı karşılaştırmalarını doğru bir şekilde yapmak işlerinizi kolaylaştıracaktır.

Ekran kartı karşılaştırma işlemi nasıl yapılır?

Bilgisayarın ekran kartı, tasarım programları ve oyun oynama için gerekli olan önemli bir materyaldir. Nvidia GeForce GTX ve GeForce RTX grafik kartları gelişmiş olan özelliklere, güce ve donanıma sahip türlerdir. Videolar, oyunlar, tasarımlar ve bir takım profesyonel fotoğraf çalışmaları amacıyla bilgisayar kullanacaksanız harici grafik kartı olarak bilinen modelleri tercih etmeniz önerilir. Ekran kartı, laptop içerisine sonradan eklenebilecek veya değiştirilebilecek bir parça değildir ve bu yüzden kesintisiz bir şekilde güçlü donanım sunan bilgisayara ihtiyacı olanların dikkat etmesi gereken bir konudur.

AMD ve NVIDIA ekran kartı karşılaştırma

Bilgisayar kullanıcılarının ekran kartları ile ilgili merak ettiği bir diğer konuda AMD ve NDIVIA kartlarının karşılaştırılmasıdır. Bu sorunun cevabı kullanıcının beklentilerine göre değişiklik göstermektedir.

NVIDIA uzun yıllar ekran kartı piyasasındaki öncü ve tek firmaydı ve durum böyle iken en çok tercih edilenler arasında yer almaktaydı. Ancak AMD, son zamanlarda oldukça gelişmiş özelliklere sahip ekran kartları üreterek bu durumda bir değişikliğe sebep oldu. Fiyat olarak NVIDIA ile kıyaslandığında oldukça makul fiyatlar sunan firma, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bütçeniz kısıtlıysa ve bunun yanında kaliteli ekran kartı arayışınız bulunuyorsa AMD ekran kartlarını tercih edebilirsiniz. Ancak bütçe konusunda herhangi bir kısıtlamanız yoksa NVIDIA ekran kartları da kalite ve donanım bakımından kendini ispatlamış seçenekler arasındadır.

Ekran kartı karşılaştırma sitesi nedir?

Ekran kartları arasındaki karşılaştırmanın yapılabilmesi için sunulan seçeneklerden biri de internet siteleridir. İlgili siteler aracılığı ile ekran kartı karşılaştırmalarınızı yapabilirsiniz. Kurulan bu siteler arasında en çok kullanılan web site ise; http://gpuboss.com/?utm_source=webtekno sitesidir.

Bu siteye giriş yaptığınız zaman karşılaştırma yapmak istediğiniz ekran kartının marka ve modelini ilgili boşluğa yazmanız gerekir. Karşılaştırma yapmak istediğiniz modelleri ilgili boşluğa girdikten sonra 'Compare' butonuna tıklayın ve sayfanın karşılaştırma puanlarını inceleyin. Aynı zamanda bu siteyi kullanarak ilgili ekran kartlarının fiyatlandırmasını da öğrenebilir ve ücret karşılaştırması da yapabilirsiniz.