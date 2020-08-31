Huawei garanti sorgulama: Huawei telefon garanti ve destek hizmeti nasıl sorgulanır?

Günümüzde teknoloji aletlerine binlerce lira para vermekteyiz. Bu verilen paraların karşılığında da iyi bir hizmet beklemekteyiz. Garanti sorgulama ve teknik destek hizmeti de beklediğimiz hizmetlerden bir tanesidir. Her markanın garanti sorgulama ya da destek hizmeti bulunmasa da; birçok markanın bu hizmeti bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Huawei'dir.

HUAWEİ GARANTİ SORGULAMA

Huawei, Türkiye için açtığı internet sitesi aracılığıyla garanti sorgulama yapmak isteyenlerin işini kolaylaştırıyor. Huawei garanti sorgulama sayfası ile kullanıcılar, satın aldıkları ürünlerin garanti durumlarını hızlı ve pratik bir şekilde öğreniyor.

HUAWEİ TELEFON GARANTİ VE DESTEK HİZMETİ NASIL SORGULANIR?

Garanti Sorgulama işlemini yaparken Huawei sizden cihazınızın IMEI numarasını isteyecek. IMEI numaranızı öğrenmek içini ise telefon açıkken arama ekranına *#06# yazın. Ekrana çıkan IMEI numarasını da Huawei Garanti Sorgulama sayfasındaki ilgili bölüme yazın.

HUAWEİ GARANTİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

IMEI NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

IMEI numarasını öğrenmenin bir diğer yolu da Ayarlar > Telefon Hakkında > Mevcut durum menüsüdür. Ayrıca pil kapağı çıkarılabiliyorsa arkada bulunan etiketten de IMEI numarası öğrenilebilir.