İstanbul’un 11 ilçesinde dev operasyon: 14 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim Motorize ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin tespit ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 10-29 Ağustos tarihleri arasında Beyoğlu, Zeytinburnu, Üsküdar, Eyüpsultan, Şişli, Küçükçekmece, Bakırköy, Esenler, Güngören, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar ve uygulamalar neticesinde toplam 21 şüpheli şahıs yakalandı.

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Yapılan aramalarda; 3 kilo 102 gram esrar, 1 kilo 200 gram metamfetamin, 226 gram kokain, 162 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 72 adet ecstacy olarak tabir edilen uyuşturucu hap, 23 kök hint keneviri, 7 gram hint keneviri tohumu, 6 adet hassas terazi, 1 adet Uyuşturucu madde yetiştirme düzeneği, Uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin 645 TL, 1.450 Dolar ve 190 Euro, 3 adet ruhsatsız tabanca, 65 adet fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 14'ü "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.