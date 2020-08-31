Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sonrası açıklandı! Milli Piyango Online ile 30 Ağustos Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama

sonuçları sonrası açıklandı! Online ile 30 Ağustos Pazar MPİ bilet sorgulama

İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından ortak olarak çekilişi düzenlenen sonuçları bugün () gerçekleştirilecek sonunda belli olacak. MPİ'nin canlı çekililerini şans oyunu severlere canlı yayın olarak sunduğu MP TV'de günün kazandıran numaralarının noter huzurunda belli olacağı canlı çekiliş için kupon doldurarak şanslı numaraları doğru tahmin etmek ve 15 Milyon Türk Liralık kazananı olmak umudu taşıyan şans oyunu severler 30 Ağustos MPİ ile birlikte günün şanslı numaralarını heyecanla öğrenmek istiyor. ile 30 Ağustos 2020 Pazar canlı yayını ile sorgulama ekranını burada bulabilir ve bilet sorgulama ekranını kullanarak büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. İşte MPİ Süper Loto çekilişi sonuçları canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 31.8.2020 08:16 Son Güncelleme: 31.8.2020 08:16 ABONE OL
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 30 Ağustos 2020 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Sisal Şans ve MPİ ( İdaresi) kurumları arasında yapılan işbirliğiyle gerçekleştirilen ve üzerinde yer alan MP TV'de düzenlenen MPİ sonuçları günü (Bugün) belli olacak. MP TV'den şans oyunu severler için yapılan Süper Loto canlı çekilişiyle bugün belli olacak şanslı numaraların tahminini doğru yapmak ve olarak sunulan 15 Milyon TL'yi kazanan kişi olmak isteyen şans oyunu severler merak ve heyecan içinde 30 Ağustos ve MPİ bilet sorgulama ekranına ulaşmak istiyor.

30 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI CANLI YAYIN! MP TV İZLE…

Süper Loto 30 Ağustos çekilişi canlı yayını ve bilet sorgulama ekranını burada bulabilir ve kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz. İşte MP TV ile 30 Ağustos Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş yayını…

Süper Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 30 Ağustos 2020 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 30 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları; 8 - 5 - 23 - 19 - 43 - 20

Şanslı numaraların küçükten büyüğe sıralanışı şöyle...

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 30 Ağustos 2020 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 30 Ağustos 2020 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sonrası açıklandı! Milli Piyango Online ile 30 Ağustos Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA