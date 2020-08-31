Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sonrası açıklandı! Milli Piyango Online ile 30 Ağustos Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama

Sisal Şans ve MPİ (Milli Piyango İdaresi) kurumları arasında yapılan işbirliğiyle gerçekleştirilen ve Milli Piyango Online üzerinde yer alan MP TV'de canlı çekiliş düzenlenen MPİ Süper Loto sonuçları 30 Ağustos 2020 Pazar günü (Bugün) belli olacak. MP TV'den şans oyunu severler için yapılan Süper Loto canlı çekilişiyle bugün belli olacak şanslı numaraların tahminini doğru yapmak ve büyük ikramiye olarak sunulan 15 Milyon TL'yi kazanan kişi olmak isteyen şans oyunu severler merak ve heyecan içinde 30 Ağustos Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranına ulaşmak istiyor.

30 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI CANLI YAYIN! MP TV İZLE…

Süper Loto 30 Ağustos çekilişi canlı yayını ve bilet sorgulama ekranını burada bulabilir ve kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz. İşte MP TV ile 30 Ağustos Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş yayını…