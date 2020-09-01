En güzel Eylül hoş geldin sözleri ve mesajları! Eylül ayı mesajları ve sözleri 2020 burada!

"Ben sadece gökyüzüne bakarak Eylül ayının geldiğini hissederim, çünkü Eylül ayında yıldızlar bile bir başka parlar."

"Aralık ayının karanlığında bir kuşun sesini duydum. Büyülü bir şey. Ve hatırlamak güzel. Bahara, eylüldekinden daha yakınız."

"Bir eylül gibi geçer gidersin ömrümden. Yapraklarımı döker. Kırar atarsın kolumu kanadımı."

"Eylül bize yazı unutmamız için elinden geleni yapıyor."

"Belki de yeni bir başlangıç yapmanın vaktidir. Yeni bir başlangıç için her şeyi yıkmanın vakti.Hoşgeldin Eylül."