Küçükçekmece'de çöken balkon 1 kişiyi yaraladı

Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Gecekuşu Sokakta bulunan 2 katlı bir binanın 1. katındaki daireye ait balkonun köşe kısmı henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Çökme sırasında balkonda olduğu öğrenilen N.C.(13) isimli kız çocuğu beton parçalarıyla beraber yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Mahalle sakinleri bir yanda yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada N.C.'nin ailesi de yere düşerek yaralanan kızlarını hemen araçla en yakın hastaneye götürdü.

BİNA ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINDI

Hastaneye götürülen küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir süre bina ve çevresinde inceleme yaptı. Polis ekipleri de olayın yaşandığı bina çevresinde önlem aldı.

O SIRADA BALKONDAYDI



Olayın yaşandığı binanın karşısında oturan bir mahalle sakini, "Bir tane kız çocuğu balkondan düştü, 13 yaşlarında. O sırada balkondaydı. Şu anda aldığımız bilgiye göre hiçbir şeyi yok, mr cihazına girecek dediler. O can havliyle ambulans gelene kadar arabayla götürdüler. Biz balkondan bakıyorduk gördük. Eğer kız kendini çevirmemiş olsaydı şu anda durum daha vahim olabilirdi. O anda Allah vergisi can havliyle döndü yani yüzüstü düştü yere" dedi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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