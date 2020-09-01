Kuşadası'nı ayağa kaldıran adam, akıl hastanesine sevk edildi!

Kadınlar Denizi'nde bulunan şemsiye ve şezlonglara zarar vererek çöp kutularını denize atması büyük tepki gören Murat K. bu kez çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kameraya kaydedildi. Şemsiye ve şezlongları parçalayıp, poşetlerdeki toplanmış çöpleri de denize döken Murat K.'nın magandalık ve vandallık görüntülerinin kameralara da yansıması üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu şüpheliyi hem vatandaşların hem de plajı işleten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in şikayeti üzerine ikinci kez gözaltına alarak işlem başlattı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sahillerde düzeni sağlamaya yönelik çalışmaları titizlikle yerine getirdiklerini belirterek "Kamu malına kasti olarak zarar veren kötü niyetli bu vandallarla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.



Murat K. gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadesi alınan Murat K., daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyede ifadesi alınan Murat K. mahkeme tarafından akli durumunun tespiti için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mahkemenin kararı üzerine gözaltındaki Murat K. araçla Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne teslim etti.