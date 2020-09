New York’ta yüz yüze eğitime erteleme kararı

ABD'nin New York kenti Belediye Başkanı Bill De Blasio, okulların açılma tarihinin ertelendiğini duyurdu. Blasio, daha önce planlanan 10 Eylül tarihinin 21 Eylül'e çekildiğini belirtti. ABD medyası, Blasio'nun olası bir 'öğretmen grevi' ile karşı karşıya olduğunu bildirdi. Blasio'nun yüzlerce okul müdüründen, kentte bulunan 1800 okulu, tekrar açmaya hazırlamanın imkansız olduğu konusunda bilgi aldığı ifade edildi.

NEW YORK'TA SON DURUM

ABD'de koronavirüsten en çok etkilenen kentler arasında bulunan New York'ta son açıklanan verilere göre 234 bin 542 kişi virüse yakalandı. Kentte virüs kaynaklı can kaybının ise 23 bin 703'e ulaştığı ifade edildi.