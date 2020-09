Önce dövdü sonra evini ateşe verdi

Adapazarı'nda, Esma Karadeniz (50) 2 yıl önce Ahmet Murat Recepoğlu ile birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre Recepoğlu evde alkol alıyordu. Daha sonra kıskançlık yüzünden tartıştığı Karadeniz'i dövdü. Karadeniz kilitli kapıyı açarak evden kaçtı ve polis merkezine sığındı. Öfkesini alamayan Recepoğlu bu kez Karadeniz'e ait evi ateşe verip kaçtı. Eve döndüğünde gördüğü manzara karşısında şok yaşayan Esma Karadeniz, eşyalarının yanıp, kül olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kadın "Beni öldüresiye dövdü. Yumruk ve tekmelerle beni yaraladı. Yüzümden boynumdan darbe aldım. Başımdan darbe aldım. Her yerim morardı. Bir fırsatını bulup kapıyı açarak kaçtım. Hemen kendimi polis merkezine attım. Yardım isteyip şikâyetçi oldum" dedi. Recepoğlu'nun gözaltına alınıp serbest bırakıldığını söyleyen Karadeniz, "Can güvenliğim yok. O halen dışarıda geziyor. Her an bana bir şey yapabilir. Korkuyorum. Maddi olarak da beni mahvetti. Onun yüzünden bankalara 45-50 bin lira borcum var. Şimdi de kirada oturduğum evi yaktı, hiçbir eşyam kalmadı" diye konuştu.