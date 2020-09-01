SON DAKİKA - Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan yeni açıklama!

OĞLU OSMAN HATİPOĞLU DA O SORUYA YANIT VERMİŞTİ

Osman Hatipoğlu ayrıca "Nihat Hatipoğlu Hoca yoğun bakımda mı?" sorusuna yanıt verdi. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu büyük bir merakla takip ediliyor. Osman Hatipoğlu şunları söyledi:

"Hocamızın durumu Allah'ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde... Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız. Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı' diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin.