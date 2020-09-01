Son dakika haberi: Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Şiar Kılıç cinayetinde flaş gelişme! Şiar'ın kardeşlerinin velayeti babaya verildi

Müge Anlı programında uzun süredir işlenen Şiar K. cinayetinin perde arkası geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıkmıştı. Annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar A., Atv ekranlarıda, Müge Anlı'nın programında canlı yayında kan donduran bir itirafta bulunmuştu.
Anne Gülizar .A., "Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" demişti.
Feci şekilde dövüldükten sonra yakılarak öldürülen küçük Şiar'ın öldürülmesi olayında annesi Gülüzar A. ve sevgili Hami K. tutuklanmıştı.
VELAYET BABAYA VERİLDİ
Şiar'ın babası Samet K., 6 ve 7 yaşındaki kızlarının velayetini almak için vekili Av. Gültekin Gepek ile Aile mahkemesine başvurdu. Gülüzar K.'nın tutuklanması sonrası mahkeme, Şiar'ın iki kız kardeşinin velayetinin geçici olarak baba Samet K.'ya verilmesine karar verdi.
AVUKAT SABAHA KONUŞTU
Mahkemenin kararı sonrası Şiar'ın babasının avukatı SABAH'a konuştu. Gepek açıklamasında, "Şiar'ın ölümü ile ilgili ciddi şüphelerimiz olduğu için velayetin değiştirilmesi davası açtık. Şüphelerimizin her geçen gün artması sebebiyle mahkemeye birden fazla dilekçe ile geçici velayet talebinde bulunduk. Talebimiz kabul edildi.
Müge Anlı'da son dakika! Vahşi sapık cinayette 4 tutuklama! 9 yaşındaki çocuğa tecavüz, demir çubuklu işkence... | Video