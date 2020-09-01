Son dakika haberi: Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Şiar Kılıç cinayetinde flaş gelişme! Şiar'ın kardeşlerinin velayeti babaya verildi

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Son dakika haberi: 'teki Şiar Kılıç cinayetinde flaş gelişme! Şiar'ın kardeşlerinin velayeti babaya verildi

Atv ekranlarında yayınlanan programında ortaya çıkan vahşet Türkiye'nin kanını dondurdu. Annesi ve sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen 9 yaşındaki Şiar’ın ölümü sonrası baba, Aile mahkemesine başvurarak Şiar’ın kardeşlerinin velayetini istedi. Son dakika haberine göre mahkeme, 6 ve 7 yaşındaki iki kız kardeşin velayetini babaya verdi.

DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 1.9.2020 10:06 Son Güncelleme: 1.9.2020 10:10 ABONE OL
Son dakika: Küçük Şiar’ın kardeşlerinin velayeti babaya verildi

Müge Anlı programında uzun süredir işlenen Şiar K. cinayetinin perde arkası geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıkmıştı. Annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar A., Atv ekranlarıda, Müge Anlı'nın programında canlı yayında kan donduran bir itirafta bulunmuştu.

Son dakika: Küçük Şiar’ın kardeşlerinin velayeti babaya verildi

Anne Gülizar .A., "Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" demişti.

Son dakika: Küçük Şiar’ın kardeşlerinin velayeti babaya verildi

Feci şekilde dövüldükten sonra yakılarak öldürülen küçük Şiar'ın öldürülmesi olayında annesi Gülüzar A. ve sevgili Hami K. tutuklanmıştı.

Son dakika: Küçük Şiar’ın kardeşlerinin velayeti babaya verildi

VELAYET BABAYA VERİLDİ

Şiar'ın babası Samet K., 6 ve 7 yaşındaki kızlarının velayetini almak için vekili Av. Gültekin Gepek ile Aile mahkemesine başvurdu. Gülüzar K.'nın tutuklanması sonrası mahkeme, Şiar'ın iki kız kardeşinin velayetinin geçici olarak baba Samet K.'ya verilmesine karar verdi.

Son dakika: Küçük Şiar’ın kardeşlerinin velayeti babaya verildi

AVUKAT SABAHA KONUŞTU

Mahkemenin kararı sonrası Şiar'ın babasının avukatı SABAH'a konuştu. Gepek açıklamasında, "Şiar'ın ölümü ile ilgili ciddi şüphelerimiz olduğu için velayetin değiştirilmesi davası açtık. Şüphelerimizin her geçen gün artması sebebiyle mahkemeye birden fazla dilekçe ile geçici velayet talebinde bulunduk. Talebimiz kabul edildi.

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Son dakika: Küçük Şiar’ın kardeşlerinin velayeti babaya verildi

Bundan sonraki süreçte davalı annenin üst hadden cezalandırılması ve çocukların velayetinin tamamen alınması için hukuki süreci takip edeceğiz" dedi.

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Son dakika haberi: Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Şiar Kılıç cinayetinde flaş gelişme! Şiar'ın kardeşlerinin velayeti babaya verildi
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