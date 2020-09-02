65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 65 yaş üstü kısıtlama olan iller hangileri?

KİLİS

Kilis Valiliği tarafından 65 yaş ve üstü kişilerin, düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi etkinliklerine katılmalarını yasakladı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanarak bir dizi karar aldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı şöyle, " Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları haricinde annesi, babası, kardeşi, anneannesi, babaannesi, 65 yaş ve üstü kişilerin, düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi etkinliklere katılmalarının yasaklanmasına, alınan karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi" ifadesine ver verildi.

GİRESUN

Yurt genelinde Covid-19 vakalarındaki artışın ardından Giresun'da da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bazı kısıtlamalar getirildi. Buna göre akrabalarının dışında toplu merasimlere katılamayacak olan 65 yaş üstü vatandaşlar akraba merasimlerine ise en fazla 1 saat katılabilecekler.

Giresun Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali vekili Mehmet Fikret Çavuş Başkanlığında toplanarak 65 yaş ve üstü vatandaşların salgından korunması için yeni kararlar aldı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların 18.08.2020 tarihinden itibaren 07.00-10.00 ile 16.00-18.30 saatleri arasında toplu taşım araçlarını kullanamayacakları belirtilirken istisnai durumların bu kısıtlamadan muaf olacağı belirtildi.

BALIKESİR

Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla ilgili son durumu değerlendirdi.

Toplantıda alınan kararlara göre, düğünlerde yakın temasta bulunabilme riski dolayısıyla bütün düğünlerin süreleri en fazla 3 saat olacak.

Ayrıca, düğünlerde müzik yayını en geç saat 23.00'te sonlandırılacak. Düğün konvoylarında mümkün olduğunca az sayıda araç bulundurulacak, araçların içinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek.

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, birinci ve ikinci derece akrabalarına ait olanlar dışındaki düğünlere katılamayacak. Bu grupta yer alan kişiler, 16.00-20.00 saatlerinde pazar yerlerine giremeyecek.

BURSA

65 yaş üstündeki kişilerin 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklandığı belirtildi. Ayrıca, söz konusu kişilerin semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08.00- 14.00 saatlerinde bulunmalarına, bu zaman dilimi dışında girişleri yasaklandı. Birinci ve ikinci derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah, sünnet gibi etkinliklere, mevlit ve dua merasimleri ile toplu organizasyonlara katılmaları da yasaklandı.



KAYSERİ

Toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı. Toplu taşıma sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek.

SİİRT

65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımları yasaklandı.

ERZİNCAN

Erzincan'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar ile hastanede yapılacak ameliyatlarla ilgili bir dizi ek tedbirler alındı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan tedbirlere ilişkin kararlar şöyle açıklandı.

"1- İlimiz genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın pazar yerlerine, düğün merasimlerine ve cenaze törenlerine katılmalarının yasaklanmasına.

2- İlimiz genelinde sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak adına taziye merasimlerinin yasaklanmasına.

3- Düğün (gelin alma, kına vs. dâhil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin 20:00 ile 22:30 saatleri arasında yapılmasına.

4- Düğün, nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerde havai fişek kullanımının yasaklanmasına.

5- İlimiz genelinde korona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle acil olmayan, hayati tehlikesi bulunmayan (aciliyet durumu hekim tarafından değerlendirilmek kaydıyla) elektif-cerrahi girişimlerin ileri bir tarihe ertelenmesine.

Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

OSMANİYE

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokak düğünlerine kısıtlama getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un insan hareketliliğinin yoğun olduğu zamanlarda ve mekanlarda bulaştığı belirtildi.