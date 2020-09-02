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3 Eylül 2020 aktüel ürünler listesi yayınlandı! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

3 Eylül 2020 aktüel ürünler listesi yayınlandı! Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesime hitap eden A101 market, bu haftada adından çokça söz ettirecek. A101'de bu hafta, HI-LEVEL Smart LED TV, Reeder P13 Blue cep telefonu, SEG Çamaşır Makinesi, Singer Dikiş Makinesi, Kulaklık, mouse ve klavye ürünleri dikkat çekiyor. Peki, 3 Eylül 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 2.9.2020 13:11 ABONE OL
A101 3 Eylül 2020 aktüel ürünler listesi yayınlandı! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Vatandaşların en çok tercih ettiği market zincirlerinden olan A101'in bu haftaki ürünleri yine tüketicileri kendi bünyesine çekecek. Marketin bu haftaki kataloğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar 'A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?' sorusunun yanıtını araştırıyor. A101'de bu hafta, HI-LEVEL Smart LED TV, Reeder P13 Blue cep telefonu, SEG Çamaşır Makinesi, Singer Dikiş Makinesi, Kulaklık, mouse ve klavye ürünleri dikkat çekiyor. İşte A101 3 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ YAYINLANDI!

Haftanın A101 indirimli ürünler kataloğu belli oldu. 3 Eylül'den itibaren başlayacak olan indirimli ürünler kataloğunda yer alan ürünler müşterilerini en yakın mağazada bekliyor olacak. Bunlardan öne çıkan ürünler ise HI-LEVEL 49" Ultra HD Android Smart Led TV, Elton 32" Uydu Alıcılı Led TV, Reeder P13 Blue Cep Telefonu, Xiaomi Earbuds S Bluetooth Kulaklık, Singer 1605 Dikiş Makinesi.

A101 3 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA

Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1.299 TL

Xiaomi Earbuds S Bluetooth Kulaklık 139 TL

HI-LEVEL 49" Ultra HD Android Smart Led TV 2.199 TL

Elton 32" Uydu Alıcılı Led TV 899 TL

Singer 1605 Dikiş Makinesi 529 TL

4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 140x160cm 179 TL

Piranha Akıllı Drone 199,95 TL

Piranha Gaming Kulaklık 49,95 TL

Piranha Gaming Mouse 29,95 TL

Kaymaz Taban Kadife Emboss Yolluk 80x150cm 39,95 TL

Lüks Masa Örtüsü 150x200cm 29,95 TL

Güneşlik 150x210cm 29,95 TL

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A101 3 Eylül 2020 aktüel ürünler listesi yayınlandı! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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