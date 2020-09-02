A101 3 Eylül 2020 aktüel ürünler listesi yayınlandı! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Vatandaşların en çok tercih ettiği market zincirlerinden olan A101'in bu haftaki ürünleri yine tüketicileri kendi bünyesine çekecek. Marketin bu haftaki kataloğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar 'A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?' sorusunun yanıtını araştırıyor. A101'de bu hafta, HI-LEVEL Smart LED TV, Reeder P13 Blue cep telefonu, SEG Çamaşır Makinesi, Singer Dikiş Makinesi, Kulaklık, mouse ve klavye ürünleri dikkat çekiyor. İşte A101 3 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ YAYINLANDI!

Haftanın A101 indirimli ürünler kataloğu belli oldu. 3 Eylül'den itibaren başlayacak olan indirimli ürünler kataloğunda yer alan ürünler müşterilerini en yakın mağazada bekliyor olacak. Bunlardan öne çıkan ürünler ise HI-LEVEL 49" Ultra HD Android Smart Led TV, Elton 32" Uydu Alıcılı Led TV, Reeder P13 Blue Cep Telefonu, Xiaomi Earbuds S Bluetooth Kulaklık, Singer 1605 Dikiş Makinesi.