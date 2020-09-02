Başpehlivana ölüm tuzağı

Antalya'da iki yıl önce "kız meselesi" tartışması nedeniyle silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan ve uzun süre yağlı güreşten uzak kalan başpehlivan Hakkı Aygün (25), aynı olayın devamı olduğu sanılan bir saldırıda göğsünden tabanca ile vurularak öldürüldü. Aygün'ün yanındaki diğer başpehlivan Mehmet Ali Avcı (23) da göğsünden yaralandı. Olayın ardından cinayet zanlısı 18 yaşındaki Umut Can Ferah polise teslim oldu. Olay önceki gece saat 02.30 sırasında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğugarajı'nda meydana geldi. Umut Can Ferah, Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı'nın yanına giderek, "Seni vuran kişi, beni de dövdü" dedi. Yemek yiyip 100 lira para alan Ferah, başpehlivan Aygün'den kendisini Doğugarajı'na bırakmasını istedi. Aygün, Avcı ve Mustafa isminde bir arkadaşı ile birlikte Ferah'ı otomobille Doğugarajı'na götürdü.







6 EL ATEŞ ETTİ

Ancak araçtan inen Ferah, belinden çıkardığı silah ile "Ağabeyimin selamı var" diyerek Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı'ya 6 el ateş etti. Göğüslerinden yaralanan başpehlivanlar Aygün ve Avcı, Mustafa isimli arkadaşları tarafından 500 metre mesafede bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Aygün, hayatını kaybetti. Avcı ise tedavi altına alındı. Saldırının ardından kaçan Ferah, yakındaki polis karakoluna teslim oldu ve cinayeti kendisinin işlediğini söyledi. Aygün'ün kendisini dövdüğünü ve bunu gururuna yediremediği için vurduğunu öne süren Ferah, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.



'KIZ MESELESİ'YLE BAŞLAYAN HUSUMET

Antalya'da 24 Haziran 2018'de kız meselesi yüzünden başlayan tartışmada Yavuz Tayfur isimli kişi başpehlivan Hakkı Aygün ile arkadaşı Mehmet Ali Avcı'yı silahla yaralamıştı. Hurdacılık işleri ile uğraşan saldırgan Yavuz Tayfur, olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanmış, bir yıl cezaevinde yattıktan sonra tahliye edilmişti. Polis, işlenen cinayetin Yavuz Tayfur'la bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

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