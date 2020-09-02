Geçmiş olsun Sercan!

Manisa'da hidranensefali rahatsızlığı bulunan Sercan Gezenler (2) önceki gün 4 saat süren bir operasyon geçirdi. Hanife ve Ferdi Gezenler'in iki çocuğundan biri olan Sercan'la İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu yakından ilgilendi. Minik Sercan'ın ameliyatını ise Beyin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Füsun Özer ve ekibi gerçekleştirdi. Sercan'ın operasyonuyla ilgili Sağlık Bakanlığına düzenli bilgi verdiklerini belirten Başhekim Emiroğlu, "Genel durumu iyi. Yapılması gereken her şey yapıldı. Süreci bundan sonra takip edeceğiz. Hiçbir sorun çıkmaz ise minik yavrumuzu birkaç gün içinde taburcu edeceğiz" dedi.Anne Hanife Gezenler "Sercan'ın hastalığı hamileliğimde tespit edildi " derken baba Ferdi Gezenler, "Başkan Erdoğan'dan Allah razı olsun. Sesimizi duydu. Kendileri devreye girmeseydi oğlum ameliyat edilemezdi. Başkanımızın bizzat telefonla arayarak çocuğumun durumunu sorması ve devletimizin imkanlarıyla Sercan'ın yanında olduğunu söylemesi umutlarımızı arttırdı. Benim derdime derman oldular, seferberlik yaptılar. Herkes seferber oldu. Sağlık Bakanımızdan, Valimizden hepsinden Allah razı olsun. Herkes arıyor. Herkese minnettarım" dedi.